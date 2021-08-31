Ранее во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем решил ответить на вопрос, но в эту секунду звук пропал. По данным RT, Байден сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».
Другое дело, что произошедшие события отложат выход американцев, уточнил эксперт.
«Нужно сохранять какой-то контроль, нужно разбираться в гибели американских граждан, и все это происходит к довольно опасной для Байдена дате — годовщина событий 9/11, которые так или иначе связаны с «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в РФ) и Афганистаном», — указал Асафов.
С точки зрения репутации это для Байдена плохо. Но, учитывая его определенную тефлонность и то, что он первый год находится у власти, фатальных последствий для его полномочий не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.