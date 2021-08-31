Для президента США Джо Байдена вся ситуация с Афганистаном сложная. Об этом свидетельствует его неудачная шутка на неудобный вопрос о ситуации в республике. Но сам по себе вектор, выбранный Байденом, для него правильный. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина боится повторить судьбу Афганистана, но будет провоцировать Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов

Другое дело, что произошедшие события отложат выход американцев, уточнил эксперт.

«Нужно сохранять какой-то контроль, нужно разбираться в гибели американских граждан, и все это происходит к довольно опасной для Байдена дате — годовщина событий 9/11, которые так или иначе связаны с «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в РФ) и Афганистаном», — указал Асафов.

С точки зрения репутации это для Байдена плохо. Но, учитывая его определенную тефлонность и то, что он первый год находится у власти, фатальных последствий для его полномочий не будет, заключил собеседник издания.

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