Теоретически присоединение Молдавии к Румынии возможно. Такой вариант развития событий искусственно продвигается. Но как показывают исследования, число желающих именно объединения двух государств очень мал и составляет примерно 4-7%. Об этом рассказал директор социологической компании Intellect Group (Кишинёв) Ян Лисневский в интервью Украина.ру

Ян Лисневский: Ни Санду, ни Зеленский не принимают важных внешнеполитических решений самостоятельно © Sputnik / Osmatesco

Цифры в 20-30%, которыми пытаются манипулировать унионисты, — это сторонники евроинтеграции Молдавии, рассматривающие объединение с Румынией как способ вступления в ЕС, но большинство же населения Молдавии, то есть более 60%, являются сторонниками политики нейтралитета и поддержания хороших отношений со всеми странами, уточнил эксперт.

«Исходя из этого, можно предположить, что новая власть Молдавии будет сближаться с Румынией, но этот процесс не зайдёт дальше, чем в предыдущие периоды правления проевропейских партий. Кроме этого стоит учесть, что сильная власть в Молдавии не совсем выгодна Румынии, для которой Санду является скорее неудобным политиком. Ведь президент Молдавии напрямую получает рекомендации из Брюсселя или Вашингтона, которые обходят Бухарест. Это ограничивает влияние Румынии на внутреннюю и внешнюю политику Молдавии», — указал Лисневский.

Поэтому те, кто ожидал резкого улучшения братских отношений Молдавии и Румынии, скоро разочаруются. При этом Россия, как показал визит Козака, всегда будет пристально следить за отношениями Молдавии со странами НАТО, заключил собеседник издания.

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