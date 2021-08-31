Ранее Санду вопреки ожиданиям объявила о готовности к активизации двусторонних контактов с Россией, с которой у Молдавии, по её словам, «обширная двусторонняя повестка».
Но для того, чтобы сделать страну европейской, властям Молдавии нужно решить ряд задач, касающихся экономики, государственного управления, социальных ожиданий граждан страны, в том числе живущих в Приднестровье, уточнил эксперт.
«В этих условиях, скорее всего, Майя Санду понимает необходимость качественной дипломатии в отношениях с Россией. Опыт Украины наглядно показал, что радикальная антироссийская политика может привести к плачевным последствиям для государства. При этом Запад будет защищать лишь свои интересы в процессе разрешения неизбежного конфликта», — указал Лисневский.
Всё это не означает, что политика новой молдавской власти не будет соответствовать интересам антироссийской оси и координироваться США и ЕС. Но всё же в Кишинёве постараются максимально не конфликтовать с Российской Федерацией, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.