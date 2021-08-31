Внешнеолитическая повестка президента Молдавии Майи Санду с получением парламентского большинства и полноценной власти кардинально не изменится. А если быть более точным, Санду не позволит её изменить Запад. Об этом рассказал директор социологической компании Intellect Group (Кишинёв) Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Ни Санду, ни Зеленский не принимают важных внешнеполитических решений самостоятельно © Sputnik / Osmatesco

Но для того, чтобы сделать страну европейской, властям Молдавии нужно решить ряд задач, касающихся экономики, государственного управления, социальных ожиданий граждан страны, в том числе живущих в Приднестровье, уточнил эксперт.

«В этих условиях, скорее всего, Майя Санду понимает необходимость качественной дипломатии в отношениях с Россией. Опыт Украины наглядно показал, что радикальная антироссийская политика может привести к плачевным последствиям для государства. При этом Запад будет защищать лишь свои интересы в процессе разрешения неизбежного конфликта», — указал Лисневский.

Всё это не означает, что политика новой молдавской власти не будет соответствовать интересам антироссийской оси и координироваться США и ЕС. Но всё же в Кишинёве постараются максимально не конфликтовать с Российской Федерацией, заключил собеседник издания.

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