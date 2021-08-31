Безусловно, у Албании гораздо больше внутренних проблем, чем у Украины, но эта страна гораздо ближе к НАТО по всем остальным аспектам. Об этом рассказал политолог Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич: В Эстонии относятся к Украине так же, как к России © РИА Новости, Владимир Трефилов Керсти Кальюлайд заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.

Эксперт отметил, что в Албании есть масса проблем криминального характера, но там гораздо более однородное общество, и север и юг Албании достаточно близки друг к другу.

«Люди спорят там по имущественным и бытовым вопросам, но не по вопросам идентичности, в отличие от Украины. Поэтому Украина дальше от НАТО, чем Албания», — указал Межевич.

Более того, не принять Албанию НАТО было достаточно сложно, поскольку Албания хотела в НАТО, финансово это необременительно, рядом с Албанией полно стран, которые и так вступили в НАТО, уточнил специалист.

Но главная проблема в ситуации с Украиной состоит в том, как отреагирует Россия, заключил собеседник издания.

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