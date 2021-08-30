Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале поделился опытом с действующим главой украинского государства Владимиром Зеленским перед визитом последнего в Вашингтон

В частности, Порошенко посоветовал Зеленскому сосредоточиться на том, чтобы установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома как минимум на том уровне, которого Порошенко, по его словам, удалось достичь во времена своего президентства.

«Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?"», — заявил Порошенко, который, как известно благодаря утечкам записей переговоров, всячески пресмыкался перед Байденом в то время, когда тот был вице-президентом США.

По словам Порошенко, встречу Зеленского с Байденом можно будет считать успешной только в том случае, если украинский президент привезет из Вашингтона ориентировочные сроки визита Байдена на Украину.

«Может быть жёстко»: Байден напугал Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

По словам спикера Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Зеленский только спустя два года своего президентства понял, что Запад водит его за нос в вопросе вступления в НАТО, после чего «пришел в бешенство».

Встреча Зеленского с Байденом была запланирована на 31 августа, однако Вашингтон в одностороннем порядке перенес ее под предлогом запланированного на этот день окончания вывода войск США из Афганистана.

В качестве новой даты встречи украинского и американского президентов называлось первое сентября.