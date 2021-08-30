Более того, уже накопленные к текущему моменту запасы тают несмотря на снижение потребления электричества, подчеркнули в компании, отметив, что ситуация становится критической.
«По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс. тонн)», — говорится в сообщении.
За последние пять дней запасы угля газовой группы снизились на 4,2% до 480 тысяч тонн, а антрацита — на 3,6% до 240 тысяч тонн.
В целом на украинских складах в целом сосредоточено в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть согласно требованиям Министерства энергетики.