На Украине не удается накопить запасы угля для тепловых электростанций (ТЭС), необходимые для того, чтобы безболезненно преодолеть отопительный сезон, рассказали в госкомпании «Укрэнерго»

Более того, уже накопленные к текущему моменту запасы тают несмотря на снижение потребления электричества, подчеркнули в компании, отметив, что ситуация становится критической.

«По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс. тонн)», — говорится в сообщении.

Зима без тепла и света: у Украины нет денег на уголь для ТЭС © commons.wikimedia.org/Artemka

В целом на украинских складах в целом сосредоточено в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть согласно требованиям Министерства энергетики.