«Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет», — приводит слова Сийярто РБК.

Глава МИД Венгрии на встрече с Лавровым осудил Украину за нарушения прав нацменьшинств
Глава МИД Венгрии на встрече с Лавровым осудил Украину за нарушения прав нацменьшинств
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Венгерский министр рассказал, что договор будет подписан до конца сентября и вступит в силу с 1 октября 2021 года. Согласно документу, российская компания будет ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа.

Из них 3,5 млрд будут поставляться по балканскому газопроводу, являющемуся продолжением «Турецкого потока», еще 1 млрд кубов российского газа поступит в Венгрию через Австрию.

Цена нового контракта намного более выгодна для Венгрии по сравнению с поставками газа через Украину, подчеркнул министр.

Сербия и Венгрия в начале июля достроили газопровод, по которому газ из «Турецкого потока» пойдет в Европу. Официальный запуск поставок голубого топлива по нему запланирован на 1 октября 2021 года.