Россия и Венгрия согласовали условия нового договора о поставках газа, рассчитанного на 15 лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 30 августа по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

«Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет», — приводит слова Сийярто РБК.

Глава МИД Венгрии на встрече с Лавровым осудил Украину за нарушения прав нацменьшинств © Валерий Мельников / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Из них 3,5 млрд будут поставляться по балканскому газопроводу, являющемуся продолжением «Турецкого потока», еще 1 млрд кубов российского газа поступит в Венгрию через Австрию.

Цена нового контракта намного более выгодна для Венгрии по сравнению с поставками газа через Украину, подчеркнул министр.

Сербия и Венгрия в начале июля достроили газопровод, по которому газ из «Турецкого потока» пойдет в Европу. Официальный запуск поставок голубого топлива по нему запланирован на 1 октября 2021 года.