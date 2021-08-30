«Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет», — приводит слова Сийярто РБК.
Венгерский министр рассказал, что договор будет подписан до конца сентября и вступит в силу с 1 октября 2021 года. Согласно документу, российская компания будет ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа.
Из них 3,5 млрд будут поставляться по балканскому газопроводу, являющемуся продолжением «Турецкого потока», еще 1 млрд кубов российского газа поступит в Венгрию через Австрию.
Цена нового контракта намного более выгодна для Венгрии по сравнению с поставками газа через Украину, подчеркнул министр.
Сербия и Венгрия в начале июля достроили газопровод, по которому газ из «Турецкого потока» пойдет в Европу. Официальный запуск поставок голубого топлива по нему запланирован на 1 октября 2021 года.