Цветов заработал «серебро» в беге на дистанции 100 метров и оказался на одном пьедестале с представителями Паралимпийского комитета России: Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.
Российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото на пьедестале, но тот отказался. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.
Во время Олимпиады в Токио разгорелся скандал из-за совместного фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марией Ласицкене. Украинку начали травить в сети, а также вызвали на «разговор» в Минобороны.