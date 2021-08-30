Украинский спортсмен Игорь Цветов, завоевавший серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио, отказался фотографироваться с российскими призерами. Об этом 30 августа сообщило издание «Суспильне» («Общественное»)

Цветов заработал «серебро» в беге на дистанции 100 метров и оказался на одном пьедестале с представителями Паралимпийского комитета России: Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Не благодаря, а вопреки. Как на Украине относятся к своим олимпийцам © REUTERS, Dylan Martinez

Во время Олимпиады в Токио разгорелся скандал из-за совместного фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марией Ласицкене. Украинку начали травить в сети, а также вызвали на «разговор» в Минобороны.