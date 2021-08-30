Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин уверен, что на Украине происходит узурпация власти, но продлится она недолго. Об этом он 30 августа заявил в эфире телеканала «Перший незалежный» («Первый независимый»)

«В Украине сейчас происходит узурпация власти, однако она продлится недолго. Ряд чиновников могут не доработать до конца своей каденции. Узурпация власти — это преступление. То, что сейчас происходит, (свидетельствует, что — ред.) мы видим ползущую узурпацию власти. Осталось совсем чуть-чуть: судебная система и средства массовой информации», — сказал Кузьмин.

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«Я надеюсь, что это будет очень быстро, и уверен в том, что эта власть до конца своей каденции не проработает. Все изменится. Я надеюсь, что в следующем году мы этих ребят во властных кабинетах не увидим», — добавил депутат.

Ранее Кузьмин назвал проявлением диктатуры и узурпации власти президентом Владимиром Зеленским введение санкций против оппозиционных СМИ и политиков.