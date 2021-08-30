Глава МИД РФ напомнил, что Сталин руководил всеми процессами в ходе войны 1941-45 годов, закончившейся победой СССР, и выразил согласие с тем, что «историю нельзя трогать».
«Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — сказал Лавров.
Запад со времен окончания Второй мировой войны пытается уравнять роли СССР и нацистской Германии в развязывании боевых действий и поставить знак равенства между лидером нацистов Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.
В июне Госдума РФ приняла закон, запрещающий публичное отождествление ролей СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.