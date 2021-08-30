Попытки изобразить главу Советского Союза Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде. Его слова приводит РБК 30 августа

Глава МИД РФ напомнил, что Сталин руководил всеми процессами в ходе войны 1941-45 годов, закончившейся победой СССР, и выразил согласие с тем, что «историю нельзя трогать».

«Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — сказал Лавров.

Две большие разницы: о различиях между Сталиным и Гитлером © timpul.md Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

В июне Госдума РФ приняла закон, запрещающий публичное отождествление ролей СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.