Арбуз местные жители приобрели в магазине «Рост» на улице Героев Труда. По словам покупателей, при попытке его разрезать начало происходить нечто странное.
«При попытке разрезать, начал шипеть и брызгать как взболтанная газировка. На видео — разрез арбуза после 10 минут. Мякоть продолжает выделять газ», — говорится в сообщении.
В комментариях утверждают, что есть такой арбуз точно уже нельзя. Причиной такого «поведения» ягоды может быть как передозировка нитратами, так и жаркая погода, из-за которой он «забродил».