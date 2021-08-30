Жители Харькова купили в супермаркете арбуз, который «шипел» на них и брызгался соком. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил Telegram-канал «Черный список»

Россиян научили готовить арбузный суп и другие странные блюда © СС0, Pixabay

«При попытке разрезать, начал шипеть и брызгать как взболтанная газировка. На видео — разрез арбуза после 10 минут. Мякоть продолжает выделять газ», — говорится в сообщении.

В комментариях утверждают, что есть такой арбуз точно уже нельзя. Причиной такого «поведения» ягоды может быть как передозировка нитратами, так и жаркая погода, из-за которой он «забродил».