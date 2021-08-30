Компания «Соки Украины», которая одна из первых стала выпускать соки в стране после обретения независимости, отказалась от много лет изображавшейся на упаковке вышиванки по политическим причинам, рассказал 30 августа медиаресурс Sostav.ua

Вышиванка присутствовала в корпоративном стиле бренда более 15 лет, но политическая ситуация на Украине вынудила хозяев компании отказаться от этого элемента, подчеркивавшего украинскую идентичность их продукции.

«Мы заметили, что вышиванку слишком активно используют и политики, и активисты, и артисты. Поэтому начали искать что-то новое, что передало бы наша связь с Родиной, поколениями и природой» — сказал управляющий партнер компании «Экосфера» Олег Гончарук.

Петух в вышиванке и другие животные: у ОП установили неоднозначную детскую площадку © Скриншот из видео Украина.ру

«Соки Украины» — семейный бизнес Гончаруков. Отец Олега, Анатолий Иванович Гончарук, стоял у истоков сокового бизнеса Украины.

Отметим, что скандалы с вышиванками — не редкость для современной Украины, поскольку благодаря действиям украинских радикалов этот традиционный предмет национальной одежды стал существенным фактором политической жизни страны.

Так, президент Зеленский подвергся жесткой критике «патриотично настроенной» общественности за публикацию фотографии с первой леди в народных костюмах. Подписчикам показалось, что вышитая рубашка Зеленского больше напоминает русскую косоворотку.

Ранее хасидские паломники из Израиля, которые не могли попасть в Умань из-за пандемических ограничений, переоделись в вышиванки и скандировали лозунг националистов «Слава Украине!», под который проходили в том числе массовые убийства евреев.

Таким образом верующие надеялись показать свою лояльность нынешнему украинскому режиму и национал-патриотам для того, чтобы ускорить процесс пересечения государственной границы Украины.