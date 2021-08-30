Несколько украинских правых и оппозиционных партий подписали меморандум, согласно которому решили выдвинуть единого кандидата в мэры Харькова. Однако своеобразные межпартийные праймериз завершились громким скандалом, детали которого 30 августа приводит Интерфакс-Украина

Выборы мэра Харькова пройдут 31 октября этого года. Кресло харьковского градоначальника стало вакантным после смерти предыдущего мэра Геннадия Кернеса. Одним из главных кандидатов на победу считается и.о. мэра, секретарь горсовета Игорь Терехов.

В противовес ему своего единого кандидата решили выдвинуть шесть партий: «Европейская солидарность» Петра Порошенко, партия «Акцент» (ранее известная как «Вече» и Конституционно-демократическая партия), «Голос», «Демократическая сокира», а также праворадикальные «Национальный корпус» и «Правый сектор»*. Подписывать меморандум отказалась партия «Свобода», однако пообещала не выдвигать свое представителя на выборах.

Задумывалось, что выбранный кандидат пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Кандидат в мэры Харькова пообещал вернуть русский язык в школы © Михаил Добкин/Инстаграм Константин Немичев. Второе место занял депутат Харьковского облсовета от партии Порошенко Александр Скорик, замкнул тройку представитель «Демсокиры» Никита Соловьев.

После этого партия «Акцент» решила отозвать свой голос, объяснив данный шаг «нелегитимностью своего представителя по форс-мажорным обстоятельствам». Такое же решение вскоре приняла «Европейская солидарность», которая заявила о кулуарных договоренностях одного из участников межпартийных выборов. В партии Порошенко подчеркнули, что оставляют за собой право выдвигать своего кандидата в мэры Харькова.

В конце июля этого года уже сообщалось, что лидер харьковского «Национального корпуса» Немичев решил идти в мэры. Отмечалось, что кандидат уже заказал агитационную продукцию.

*Деятельность организации запрещена в РФ