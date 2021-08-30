Официальная Варшава боится не только ввода в строй газопровода «Северный поток 2», но и ожидает дополнения проекта «Северным потоком 3», рассказал бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. Его слова приводит РИА Новости 30 августа

Польские власти выступают одними из главных критиков СП-2, поскольку Варшава не скрывает намерений стать главным газовым хабом Восточной Европы, продавая полученный из США сжиженный природный газ, а также голубое топливо из Норвегии, которое сможет получать в случае достройки газопровода Baltic Pipe.

«Россия довела дело "Северного потока — 2" до конца. <…> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток — 2" "Северным потоком — 3"», — сказал он.

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Каким образом с кризисом на польско-белорусской границе связана Россия, Шереметьев не уточнил.

В последнее время Польша наряду с Литвой и Латвией заявляет о росте числа нелегальных мигрантов, приходящих в страну через границу с Белоруссией.

Глава республики Александр Лукашенко после ввода очередных санкций Запада заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС.