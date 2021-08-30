Он напомнил, что две встречи Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, были «провальные», на что указывает отсутствие заявлений.
«Проблема в том, что у нас полностью потеряна коммуникация с Западом. Что команду президента не воспринимают серьезно ни в Германии, ни во Франции. Поэтому мы должны перезагрузить наши отношения с Германией и любые инициативы, направленные на коммуникацию с немецкими политиками, поддерживать и максимально использовать любые дипломатические каналы», — заявил он.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что Меркель привезла из Москвы в Киев предложения российской стороны о продлении транзита газа через территорию Украины на условиях, которые президента Владимира Зеленского не устроили.
Таким образом, произошло «перебрасывание мяча на поле европейского бизнеса и политиков», которые восприняли предложение России без особого энтузиазма.