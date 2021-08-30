Команда президента Украины Владимира Зеленского потеряла контакт с западными партнерами в лице Германии и Франции относительно Донбасса, поэтому его больше не воспринимают серьезно. Об этом 29 августа в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук

Он напомнил, что две встречи Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, были «провальные», на что указывает отсутствие заявлений.

«Проблема в том, что у нас полностью потеряна коммуникация с Западом. Что команду президента не воспринимают серьезно ни в Германии, ни во Франции. Поэтому мы должны перезагрузить наши отношения с Германией и любые инициативы, направленные на коммуникацию с немецкими политиками, поддерживать и максимально использовать любые дипломатические каналы», — заявил он.

«Прохладная встреча»: что СМИ Европы написали о визите Меркель в Киев © пресс-служба президента Украины Руслан Бортник заявил, что Меркель привезла из Москвы в Киев предложения российской стороны о продлении транзита газа через территорию Украины на условиях, которые президента Владимира Зеленского не устроили.

Таким образом, произошло «перебрасывание мяча на поле европейского бизнеса и политиков», которые восприняли предложение России без особого энтузиазма.