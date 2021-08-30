Государственное железнодорожное предприятие «Укрзализниця» увеличивает количество вагонов-зерновозов, выставляемых на аукцион посредством электронной системы «Прозорро.Продажи». Об этом 30 августа сообщил заместитель директора коммерческого департамента компании Валерий Ткачев

«Сейчас зерновозов компании не хватает для удовлетворения потребностей рынка, к тому же зернотрейдеры жалуются на предоставление преференций отдельным заказчикам. Поэтому вагоны-зерновозы выставляем одни из первых на торги. В будущем, мы планируем до 80% парка дефицитного подвижного состава распределять через систему аукциона», — отметил Ткачев.

«Постой, паровоз, не стучите колеса». Как «варяги» «Укрзализныцю» разорили © Public domain Владимир Зеленский заявлял, что «Укрзализниця» — банкрот. По мнению президента, необходимо искать частного инвестора и приватизировать стратегически важную компанию.

«Аудит экономики Украины», опубликованный правительством страны, свидетельствует о том, что изношено 90% подвижного состава «УЗ».

В связи с критическим положением в госкомпании, руководство «УЗ» прибегает к распродаже активов с молотка. Так, «УЗ» намерена передать в концессию 11 зданий железнодорожных вокзалов по всей Украине, причем, согласно уже подписанным документам, использовать хозяйственные постройки и подъездные пути к ним концессионеры имеют право «на свое усмотрение».

«Можно переоборудовать багажные отделения на станциях под ночные клубы… устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы, концерты и съемки телепрограмм», — подчеркнула менеджер украинской компании в сфере недвижимости Анна Фролова.

По словам президента Зеленского, поручившего министерству инфраструктуры «спасти» госкомпанию, он «не видит большой проблемы, если в здания вокзалов зайдут большие ритейлеры, чтобы там были магазины, кафе, кинотеатры».