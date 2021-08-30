«Депутат Трухин есть в списке украинской делегации, которая вскоре отправится в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, говорится в материале "THE UNFILTERED LENS". Трухин входит в состав делегации как член межпарламентской группы по связям с США», — говорится в сообщении.
В пресс-службе МИД и Офисе президента никак не прокомментировали эту информацию.
Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится 31 августа.
23 августа в СМИ появилась информация о том, что автомобиль Audi, за рулем которого находился Трухин из-за несоблюдения дистанции и скоростного режима столкнулся с автомобилем Ford, в котором находился глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.
Сообщалось, что и водитель, и пассажиры Audi находились в состоянии алкогольного опьянения.
Новость о ДТП опубликовали десятки украинских СМИ, однако несколько дней спустя сообщения начали удаляться или редактироваться так, что в них не оставалось упоминания Трухина.
Редактор сайта «Центр новостей» Ольга Витак опубликовала скриншоты трех писем, в которых «деликатно» предлагают за деньги удалить новость с сайта.