Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Трухин, устроивший ДТП в пьяном виде, поехал в США с президентом Владимиром Зеленским в составе украинской делегации. Об этом 29 августа сообщило издание ZN.UA

«Депутат Трухин есть в списке украинской делегации, которая вскоре отправится в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, говорится в материале "THE UNFILTERED LENS". Трухин входит в состав делегации как член межпарламентской группы по связям с США», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД и Офисе президента никак не прокомментировали эту информацию.

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится 31 августа.

Тупик США. Почему Украина не станет историей успеха Байдена © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Лучано Лучи.

Сообщалось, что и водитель, и пассажиры Audi находились в состоянии алкогольного опьянения.

Новость о ДТП опубликовали десятки украинских СМИ, однако несколько дней спустя сообщения начали удаляться или редактироваться так, что в них не оставалось упоминания Трухина.

Редактор сайта «Центр новостей» Ольга Витак опубликовала скриншоты трех писем, в которых «деликатно» предлагают за деньги удалить новость с сайта.