Украинским шахтерам приходится выходить на протесты в Киеве, чтобы центральные власти реагировали и выплачивали долги по заработной плате. Об этом 29 августа заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш»

Крах миллиардера Ахметова. Он готов избавиться от шахт и теплоэлектростанций

Кабмин пошел на сделку и выплатил горянкам треть по задолженности. Остальное, по словам министра энергетики Германа Галущенко, обещали выплатить до Дня шахтера — 29 августа. Однако «праздник был подпорчен» и шахтеры, по словам Волынца, остались без денег.

«Шахтеры понимают, что зарплата выплачивается 3-4 раза в год, от забастовки до забастовки… Поэтому шахтеры готовятся в сентябре к очередным протестам. Скорее всего, они будут в конце сентября или в начале октября», — сообщил депутат.

Волынец также отметил, что на сегодняшний день задолженность по зарплате шахтерам составляет 1,2 млрд гривен (около 3 млрд рублей). К началу октября эта сумма может быть почти 1,8 млрд (около 4,5 млрд рублей).