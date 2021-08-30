Известный российский музыкант Вася Обломов 29 августа дал концерт в Киеве, предварительно пожаловавшись на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной и РФ. Украинцы жалобу артиста не оценили и в сети написали все что они об этом думают

Вася Обломов (Василий Гончаров) — уроженец Ростова-на-Дону, известный не только своей музыкой, но и либеральными взглядами. Неприятие возвращения Крыма в состав РФ в свое время очень понравилось украинским националистам, однако на этот раз местные «патриоты» дали россиянину жесткую отповедь. Московитские замашки: Ницой обрушилась на Макаревича © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У себя в соцсетях Обломов выразил сожаление, что между Россией и Украиной нет прямых авиарейсов.

«Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже скудоумного примата, который извлек бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Раньше радоваться этому мог владелец Белавиа, но теперь и он не при деле. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно», — написал он.

В ответ пользователи украинского сегмента интернете засыпали Обломова гневными комментариями.

«Гражданин страны террориста не понимает», «Удивительная неуютность, прямо потрясающая. Неудобно — не летай. Очень нужно — летай неудобно. А лучше — не летай. Вот прямо вообще. Война у нас, Вася», «Я чувствую радость, холодок вокруг пупка и прекрасное ощущение комфорта, когда россиянин испытывает дискомфорт», «Русские нам два аэропорта поломали, для чего их сюда пускать прямыми рейсами?»

Прямое авиасообщение между РФ и Украиной было приостановлено в 2015 году. При этом между странами продолжает действовать ж/д и автобусное сообщение.