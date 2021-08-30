Вася Обломов (Василий Гончаров) — уроженец Ростова-на-Дону, известный не только своей музыкой, но и либеральными взглядами. Неприятие возвращения Крыма в состав РФ в свое время очень понравилось украинским националистам, однако на этот раз местные «патриоты» дали россиянину жесткую отповедь.
У себя в соцсетях Обломов выразил сожаление, что между Россией и Украиной нет прямых авиарейсов.
«Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже скудоумного примата, который извлек бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Раньше радоваться этому мог владелец Белавиа, но теперь и он не при деле. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно», — написал он.
В ответ пользователи украинского сегмента интернете засыпали Обломова гневными комментариями.
«Гражданин страны террориста не понимает», «Удивительная неуютность, прямо потрясающая. Неудобно — не летай. Очень нужно — летай неудобно. А лучше — не летай. Вот прямо вообще. Война у нас, Вася», «Я чувствую радость, холодок вокруг пупка и прекрасное ощущение комфорта, когда россиянин испытывает дискомфорт», «Русские нам два аэропорта поломали, для чего их сюда пускать прямыми рейсами?»
Прямое авиасообщение между РФ и Украиной было приостановлено в 2015 году. При этом между странами продолжает действовать ж/д и автобусное сообщение.