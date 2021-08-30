Зрада отменяется: украинские футболисты поселились в «Кремле» и остались довольны — фото
Зрада отменяется: украинские футболисты поселились в «Кремле» и остались довольны — фото
© РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк
«Я что футболки сам себе шею, бл…ь? Они же футболки делают. При чем здесь я? Есть же администратор. Возможно забыли. Почему ко мне все до…ются? Почему всегда я? Мне повесили футболку, я ее надел. Я же не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть», — возмутился Селезнев.

В «Минае» возложили вину на работников клуба.

«Дело в том, что игровую футболку Селезнева из-за определенных непредвиденных обстоятельств пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером". Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине!"» — говорится на сайте клуба.

Лозунг «Слава Украине — героям слава» был придуман перед Второй мировой войной Союзом украинских фашистов, члены которого позднее влились в состав Организации украинских националистов (ОУН). Его активно использовали сотрудничавшие с гитлеровской Германией украинские националисты, виновные в ряде преступлений против человечности. После госпереворота 2014 года он стал обязательным приветствием в современной украинской армии.

По регламенту Украинской премьер-лиги (УПЛ) в сезоне 2021/22 годов каждый клуб обязан наносить на игровую форму большую эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ) с придуманным украинскими фашистами приветствием. Это требование обязательно как для матчей УПЛ, так и для игр Кубка Украины и Суперкубка. Указанная эмблема была принята УАФ накануне Евро-2020, что вызвало международный скандал. УЕФА пошла на компромисс, обязав убрать с формы украинской сборной только слоган «Героям Слава».