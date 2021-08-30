Нападающий украинского футбольного клуба «Минай» Евгений Селезнев в матче против «Шахтера» вышел на поле в футболке без шеврона «Слава Украине!» и карты страны. Об этом 29 августа сообщили на сайте клуба

Зрада отменяется: украинские футболисты поселились в «Кремле» и остались довольны — фото © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В «Минае» возложили вину на работников клуба.

«Дело в том, что игровую футболку Селезнева из-за определенных непредвиденных обстоятельств пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером". Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине!"» — говорится на сайте клуба.

Лозунг «Слава Украине — героям слава» был придуман перед Второй мировой войной Союзом украинских фашистов, члены которого позднее влились в состав Организации украинских националистов (ОУН). Его активно использовали сотрудничавшие с гитлеровской Германией украинские националисты, виновные в ряде преступлений против человечности. После госпереворота 2014 года он стал обязательным приветствием в современной украинской армии.

По регламенту Украинской премьер-лиги (УПЛ) в сезоне 2021/22 годов каждый клуб обязан наносить на игровую форму большую эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ) с придуманным украинскими фашистами приветствием. Это требование обязательно как для матчей УПЛ, так и для игр Кубка Украины и Суперкубка. Указанная эмблема была принята УАФ накануне Евро-2020, что вызвало международный скандал. УЕФА пошла на компромисс, обязав убрать с формы украинской сборной только слоган «Героям Слава».