Чтобы добиться успешности результата каких-либо переговоров, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо это делать за закрытыми дверями, а не анонсами в формате шоу. Об этом 29 августа в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук

«В чем проблема Зеленского и его команды… Дипломатия не работает в формате шоу. Ты в Украине заявляешь, что я еду к Ангеле Меркель что-то от нее требовать. А потом получается, что ты приезжаешь и только выслушиваешь… Если ты хочешь о чем-то договориться, то это всегда кулуарные договоренности. Они всегда происходят за закрытыми дверями», — заявил он.

Сонный Джо не любит шуток. Зеленского не принимают, но он не сдается © AP, Evan Vucci

Ранее Корнейчук заявил, что команда Зеленского потеряла контакт с западными партнерами в лице Германии и Франции относительно Донбасса, поэтому его больше не воспринимают серьезно.