«В чем проблема Зеленского и его команды… Дипломатия не работает в формате шоу. Ты в Украине заявляешь, что я еду к Ангеле Меркель что-то от нее требовать. А потом получается, что ты приезжаешь и только выслушиваешь… Если ты хочешь о чем-то договориться, то это всегда кулуарные договоренности. Они всегда происходят за закрытыми дверями», — заявил он.

Сонный Джо не любит шуток. Зеленского не принимают, но он не сдается
Сонный Джо не любит шуток. Зеленского не принимают, но он не сдается
© AP, Evan Vucci
Также он призвал команду украинского президента обратить внимание на то, что западные партнеры мониторят все, что говорит Зеленский. Поэтому если он думает, что все, что им сказано на Украине, там и остается, он сильно ошибается.

Ранее Корнейчук заявил, что команда Зеленского потеряла контакт с западными партнерами в лице Германии и Франции относительно Донбасса, поэтому его больше не воспринимают серьезно.

 