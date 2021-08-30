«В чем проблема Зеленского и его команды… Дипломатия не работает в формате шоу. Ты в Украине заявляешь, что я еду к Ангеле Меркель что-то от нее требовать. А потом получается, что ты приезжаешь и только выслушиваешь… Если ты хочешь о чем-то договориться, то это всегда кулуарные договоренности. Они всегда происходят за закрытыми дверями», — заявил он.
Также он призвал команду украинского президента обратить внимание на то, что западные партнеры мониторят все, что говорит Зеленский. Поэтому если он думает, что все, что им сказано на Украине, там и остается, он сильно ошибается.
Ранее Корнейчук заявил, что команда Зеленского потеряла контакт с западными партнерами в лице Германии и Франции относительно Донбасса, поэтому его больше не воспринимают серьезно.