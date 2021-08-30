По данным силовиков, незаконная добыча песка на территории парка в Тернопольской области велась в промышленных масштабах. Ежедневно из заповедника вывозили десятки тонн песка и камня. Подпольный бизнес организовали пять местных коммерсантов.
Чтобы добраться до песчаного слоя, злоумышленники с помощью экскаваторов сняли почву в парковой зоне на площади почти 8 га.
«Это приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер. По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн грн (около 17 млн рублей)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые объекты природно-заповедного фонда получили необратимые нарушения из-за незаконной разработки полезных ископаемых.