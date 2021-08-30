Если Донбасс войдет в состав РФ, то его экономика не будет конкурировать с остальной России, а его угольная отрасль может поддерживаться за счет государственных заказов. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в эфире ютуб-канала Украина.ру

Дудчак раскрыл экономические перспективы ДНР и ЛНР © кадр из видео Украина.ру

«Пока достаточно проблематично реализовывать проекты по Донбассу. Хотя они реализуются. Это непростая задача. Пока Донбасс больше сам нуждается в помощи. Он пока не может поставлять свою продукцию в РФ», — указал Дудчак.

По его словам, даже если республики Донбасса останутся независимыми, они в любом случае должны интегрироваться в евразийское экономическое пространство, что сейчас постепенно и происходит.

Для того чтобы остановить отток населения, то хорошо бы загрузить на полную мощность предприятия, которые есть на Донбассе, заключил собеседник издания.