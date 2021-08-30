Если мы говорим об интеграции, то тот же антрацит и другие ценные породы угля найдут свое применение, и на рынке места хватит всем — и российским компаниям, и угледобывающим предприятиям Донбасса, уверен эксперт.
«Пока достаточно проблематично реализовывать проекты по Донбассу. Хотя они реализуются. Это непростая задача. Пока Донбасс больше сам нуждается в помощи. Он пока не может поставлять свою продукцию в РФ», — указал Дудчак.
По его словам, даже если республики Донбасса останутся независимыми, они в любом случае должны интегрироваться в евразийское экономическое пространство, что сейчас постепенно и происходит.
Для того чтобы остановить отток населения, то хорошо бы загрузить на полную мощность предприятия, которые есть на Донбассе, заключил собеседник издания.