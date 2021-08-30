По предварительным данным, в результате этой ситуации государство понесло убытки в размере почти 2 млн гривен.
Во время обысков у фигурантов изъяли документы и ведомости об учете рабочего времени. Эти материалы и стали основным доказательством незаконной деятельности.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
За последний год убытки от коррупции на закупках в «Укрзализныце», по данным НАБУ, составили 8 млрд гривен.