Руководство одного из филиалов «Укрзализныци» начисляло зарплату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба компании

По предварительным данным, в результате этой ситуации государство понесло убытки в размере почти 2 млн гривен.

«Укрзализныця» запускает вагон для вечеринок со Стеклянным человеком © Telegram/УЗ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

За последний год убытки от коррупции на закупках в «Укрзализныце», по данным НАБУ, составили 8 млрд гривен.