Журналисты, подпавшие под санкции украинских СМИ 30 августа, передали сотрудникам посольства США в Киеве письмо президенту Джо Байдену, передает РИА Новости

Журналисты закрытых украинских СМИ устроили акцию протеста в Киеве © скриншот видео

В письме они попросили американского лидера объяснить украинскому президенту Владимиру Зеленскому недопустимость незаконного закрытия СМИ.

После этого участники протеста разошлись.

Ранее сотрудники этих СМИ провели ряд протестов в Киеве, они заявляли о давлении на свободу слова на Украине.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, подпавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине подпали издания «Страна.UA» и «Шарий.нет».

Накануне визита на Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель, 21 августа, эти же журналисты обратились к ней с просьбой о встрече. В случае невозможности такой встречи журналисты попросили Меркель просто отреагировать на ситуацию.