«Исходя из многолетних данных и с учетом современных тенденций глобального потепления, в этом году нас ждет достаточно долгий бархатный сезон, который будет продолжаться весь сентябрь. Средняя температура воздуха в дневное время будет +24-27 градусов, в ночное — 17-18 градусов выше нуля», — сказал специалист.
По прогнозу Рябова, морская вода будет оставаться теплой достаточно долго, ее температура в течение всего бархатного сезона будет в пределах +22-24 градусов.
Завершится купальный сезон в Крыму в конце сентября, но погода останется теплой, сильных осадков не ожидается.