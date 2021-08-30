Битва с разрухой: эксперт рассказал, что изменилось в Крыму за 7 лет - видео
Битва с разрухой: эксперт рассказал, что изменилось в Крыму за 7 лет - видео
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«Исходя из многолетних данных и с учетом современных тенденций глобального потепления, в этом году нас ждет достаточно долгий бархатный сезон, который будет продолжаться весь сентябрь. Средняя температура воздуха в дневное время будет +24-27 градусов, в ночное — 17-18 градусов выше нуля», — сказал специалист.

По прогнозу Рябова, морская вода будет оставаться теплой достаточно долго, ее температура в течение всего бархатного сезона будет в пределах +22-24 градусов.

Завершится купальный сезон в Крыму в конце сентября, но погода останется теплой, сильных осадков не ожидается.