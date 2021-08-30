Бархатный сезон на курортах Крыма в этом году начнется в первых числах сентября и продлится до октября. Об этом сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов, передает 30 августа РИА Новости

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По прогнозу Рябова, морская вода будет оставаться теплой достаточно долго, ее температура в течение всего бархатного сезона будет в пределах +22-24 градусов.

Завершится купальный сезон в Крыму в конце сентября, но погода останется теплой, сильных осадков не ожидается.