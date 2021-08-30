«По меньшей мере один танк Т-72УА1 и два Т-72Б были захвачены на импровизированной площадке по ремонту бронетехники правительственных войск Эфиопии», — говорится в сообщении.
Как уточняется, за последнее время силы «Фронта народного освобождения Тиграя» захватили 16 танков правительственных сил.
Между тем модернизацию танков Т-72Б до уровня Т-72УА1 проводило государственное предприятие «Киевский ремонтно-механический завод».
Она состояла в добавлении произведенных на Украине элементов динамической защиты «Нож» на башню бронемашины, замене гусениц и создания возможности использования управляемых ракет «Комбат» украинского производства, что, как сообщает издание, позволило оптимизировать танк к использованию в странах с жарким климатом.
Указанные боевые машины поставлялись в Эфиопию с 2011 года.