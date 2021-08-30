В Эфиопии сепаратисты из «Фронта народного освобождения Тиграя» захватили танки Т-72УА1 и два Т-72Б эфиопской армии, проходившие модернизацию на Украине, сообщило издание «Шарий.net» 30 августа

«По меньшей мере один танк Т-72УА1 и два Т-72Б были захвачены на импровизированной площадке по ремонту бронетехники правительственных войск Эфиопии», — говорится в сообщении.

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Между тем модернизацию танков Т-72Б до уровня Т-72УА1 проводило государственное предприятие «Киевский ремонтно-механический завод».

Она состояла в добавлении произведенных на Украине элементов динамической защиты «Нож» на башню бронемашины, замене гусениц и создания возможности использования управляемых ракет «Комбат» украинского производства, что, как сообщает издание, позволило оптимизировать танк к использованию в странах с жарким климатом.

Указанные боевые машины поставлялись в Эфиопию с 2011 года.