Глава МИД РФ в компании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова возложил цветы к мемориалу «Пантеон славы», после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
«То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость», — сказал Лавров журналистам.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года. Это одно из крупнейших сражений Второй мировой войны по длительности и количеству участников.
Сталинградская битва коренным образом изменила ход войны и стала предвестником победы войск Советского Союза над нацистской Германией.