Внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали на мемориале Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в ходе передачи музею 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в этой военной операции, сообщает РИА Новости 30 августа

Глава МИД РФ в компании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова возложил цветы к мемориалу «Пантеон славы», после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость», — сказал Лавров журналистам.

Как киевлянин Виктор Некрасов из окопов Сталинграда через Бабий Яр попал в диссиденты © РИА Новости, П. Манушин / Перейти в фотобанк

Сталинградская битва коренным образом изменила ход войны и стала предвестником победы войск Советского Союза над нацистской Германией.