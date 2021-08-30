Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, ранее исключенный из фракции «Слуга народа», поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий пост появился 30 августа в Telegram-канале политика

В понедельник, 30 августа, Лукашенко исполнилось 67 лет.

«Дорогой наш Александр Григорьевич! От имени всех украинцев, поддерживающих Вас, а таких в Украине много, поздравляю с Днем рождения!» — написал депутат.

Признание Крыма, но без 31-й «дорожной карты». Президент Лукашенко раскрылся перед прессой © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Лукашенко находится у власти в Белоруссии с 20 июля 1994 года — чуть больше 27 лет. На последних президентских выборах главу государства обвинили в фальсификациях, в результате чего в стране вспыхнули массовые протесты.