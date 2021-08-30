В понедельник, 30 августа, Лукашенко исполнилось 67 лет.
«Дорогой наш Александр Григорьевич! От имени всех украинцев, поддерживающих Вас, а таких в Украине много, поздравляю с Днем рождения!» — написал депутат.
Белорусскому президенту он пожелал «здоровья, благополучия, многие лета», а также выразил надежду, что Лукашенко будет способен «еще раз показать нерадивым силу духа настоящего государственного деятеля».
Лукашенко находится у власти в Белоруссии с 20 июля 1994 года — чуть больше 27 лет. На последних президентских выборах главу государства обвинили в фальсификациях, в результате чего в стране вспыхнули массовые протесты.