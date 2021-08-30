Большая часть реализуемого на Украине меда является фальсификатом и может содержать опасные вещества. Об этом рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко, передает 30 августа obozrevatel.com

Украинцы вынуждены питаться фальсификатом вместо мяса © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

По словам эксперта, к украинскому меду, предназначенному для экспорта, предъявляются очень жесткие требования. Он проверяется по многим показателям. Зато качество продукта, предназначенного для продажи внутри страны, практически не контролируется.

«Мед на внутреннем рынке очень часто фальсифицирован. Он может быть разогрет. При этом при нагревании выше 40 градусов в меде образуется опасное вещество. В нем могут содержаться некоторые токсичные вещества, которые не допускаются в Европейском cоюзе. В мед могут добавлять сахар, известь, крахмал, другие загустители или смешивать мед с сахаром», — предупредила Сидоренко.

Эксперт заметила, что обычный покупатель вряд ли сможет отличить фальсифицированный мед от натурального, так как качество продукта можно установить только лабораторным путем. Поэтому она посоветовала покупать мед только там, где можно быть уверенным в его качестве. Например, у знакомых пчеловодов.

Сидоренко также предупредила, что качественный мед не бывает дешевым.