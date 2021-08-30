«Визит Меркель и в Москву, и в Киев, не дал особого эффекта в отношении решений или хотя бы каких-то положительных перспектив для решений в отношении "Северного потока-2". В Москве Меркель сказали, что они готовы продлить транзит через Украину после 2024 года только после того, как Европа подпишет контракт о покупке дополнительного российского газа после 2024 года… И то, что привезла Меркель в Украину тоже никого не устроило… От Зеленского она услышала молчаливое нет», — заявил Бортник.
Кроме того, он отметил, что европейский бизнес и политики пока не заинтересованы в том, чтобы давать гарантию российской стороне о дальнейшей покупке газа для транзита через Украину.
Таким образом, произошло «перебрасывание мяча на поле европейского бизнеса и политиков», которые восприняли предложение России без особого энтузиазма.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.