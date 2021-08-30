Канцлер Германии Ангела Меркель привезла из Москвы в Киев предложения российской стороны о продлении транзита газа через территорию Украины на условиях, которые президента Владимира Зеленского не устроили. Об этом на днях в своем влоге в YouTube рассказал политолог Руслан Бортник

Ющенко рассказал, как его «шокировала» Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кроме того, он отметил, что европейский бизнес и политики пока не заинтересованы в том, чтобы давать гарантию российской стороне о дальнейшей покупке газа для транзита через Украину.

Таким образом, произошло «перебрасывание мяча на поле европейского бизнеса и политиков», которые восприняли предложение России без особого энтузиазма.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.