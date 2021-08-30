«Относительно других встреч Зеленского в США — некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие — позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало… Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня по прилету он проведет в Вашингтоне и после в Калифорнии», — сказал он.
Никифоров также отметил, что перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. По его словам, 31 августа истекает ультиматум «Талибана»* о сроке эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула.
Американская сторона попросила перенести визит на один день в связи с этими обстоятельствами. И весь этот день этой важной для американской стороны теме.
Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Байдена снова была перенесена, только уже на 1 сентября.
*Деятельность организации запрещена в РФ