Программа визита президента Украины Владимира Зеленского в США полностью поменялась с учетом смещения ключевых визитов и встреч, поэтому он вылетает в понедельник. Об этом 30 августа сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает «Зеркало недели»

Сверхдержава не готова жертвовать. Что означает для Киева уход США из Афганистана © AP, U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Victor Mancilla

Никифоров также отметил, что перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. По его словам, 31 августа истекает ультиматум «Талибана»* о сроке эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула.

Американская сторона попросила перенести визит на один день в связи с этими обстоятельствами. И весь этот день этой важной для американской стороны теме.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Байдена снова была перенесена, только уже на 1 сентября.

*Деятельность организации запрещена в РФ