«Что касается наших ожиданий, то какие-то прогнозы строить достаточно сложно, поскольку речь идет о международном судебном процессе…. Понятно, что это процесс не на один год, потому что ЕСПЧ сейчас имеет несколько исков в отношении РФ, в ЕСПЧ находятся тысячи исков индивидуальных, касающихся тех же самых событий, являющихся предметом рассмотрения и украинских исков в ЕСПЧ, и российского иска. И суду надо в общем-то определиться. Общая его позиция обычно — это то, что приоритет должен быть отдан межгосударственным искам до рассмотрения исков частных лиц. Поэтому будем ждать результатов», — сказал Лукьянцев.
По его словам, Россия рассчитывает, что судьи ЕСПЧ досконально исследуют ту доказательную базу, которая представлена российской стороной, и дадут должную оценку того, как Украина нарушает свои международные обязательства, в частности, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.
В случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы, подчеркнул дипломат.
Ранее ЕСПЧ сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины «прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете», а также и «предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала».
Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека».