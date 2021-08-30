Рассмотрение иска России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) займет не один год. Об этом 30 августа заявил уполномоченный Министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, передает РИА Новости

Иск России к Украине в ЕСПЧ: что дальше? © РИА Новости, Доминик Вомер / Перейти в фотобанк

По его словам, Россия рассчитывает, что судьи ЕСПЧ досконально исследуют ту доказательную базу, которая представлена российской стороной, и дадут должную оценку того, как Украина нарушает свои международные обязательства, в частности, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.

В случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы, подчеркнул дипломат.

Ранее ЕСПЧ сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины «прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете», а также и «предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала».

Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека».