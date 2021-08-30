Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Об этом 29 августа он заявил в эфире телеканала «Интер»

«Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние [на депутатов], — это коррупция. Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление», — заявил Разумков.

Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было.

Раскулачивание Фирташа, или Шоу для посольства США. Отнимут ли украинские власти собственность олигархов © из личного архива Дмитрия Фирташа

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).