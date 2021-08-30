«Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние [на депутатов], — это коррупция. Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление», — заявил Разумков.

Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было.

Раскулачивание Фирташа, или Шоу для посольства США. Отнимут ли украинские власти собственность олигархов
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© из личного архива Дмитрия Фирташа
Кроме того Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов. Но отметил, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).    