Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков 29 августа на презентации нового тренерского штаба национальной команды заключил необычное пари с журналисткой Ириной Козюпой. Соответствующее видео опубликовала Украинская ассоциация футбола в YouTube

Украинцы бесплатно сходят на футбол за вакцинацию от COVID-19 в Полтаве © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Шампанским — без вопросов. Я хлебосольный человек, если удачно сыграем, захотите выпить и даже потанцевать на дискотеке — я вас угощу. Договорились? Деньги у меня есть, я вас всех угощу, напою, погуляем, потанцуем», — пообещал Петраков.

Он также заверил, что в его команду не будут вызывать футболистов, играющих в чемпионате России.

Петракова назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 17 августа, после того, как 1 августа должность покинул Андрей Шевченко. Петраков в свое время работал с ЦСКА-2 (Киев), «Спартаком» (Сумы) и «Винницей». Последние 11 лет он работал с юношескими и молодежной сборными Украины. В 2019-м украинская сборная U-20 под его руководством стала чемпионом мира.

Первый матч под руководством этого тренерского штаба украинцы проведут в Казахстане 1 сентября.