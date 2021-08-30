Он пообещал, что если сборная квалифицируется на чемпионат мира-2022, тренер выпьет с журналистами и устроит танцы.
«Шампанским — без вопросов. Я хлебосольный человек, если удачно сыграем, захотите выпить и даже потанцевать на дискотеке — я вас угощу. Договорились? Деньги у меня есть, я вас всех угощу, напою, погуляем, потанцуем», — пообещал Петраков.
Он также заверил, что в его команду не будут вызывать футболистов, играющих в чемпионате России.
Петракова назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 17 августа, после того, как 1 августа должность покинул Андрей Шевченко. Петраков в свое время работал с ЦСКА-2 (Киев), «Спартаком» (Сумы) и «Винницей». Последние 11 лет он работал с юношескими и молодежной сборными Украины. В 2019-м украинская сборная U-20 под его руководством стала чемпионом мира.
Первый матч под руководством этого тренерского штаба украинцы проведут в Казахстане 1 сентября.