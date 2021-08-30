«Пожизненно осужденного (а точнее осужденную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», — написал Малюська.
Он добавил, что такие люди нуждаются в общении с социумом. При этом министр не рассказал, какие обязанности выполняет осужденная работница и за что именно отбывает наказание.
Ранее Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах. По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.