Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська устроил на работу в ведомство украинку, отбывающую пожизненное наказание. Об этом он сообщил 29 августа в своем в Facebook

Малюська рассказал, когда Коломойский отсудит у Украины $6 млрд © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Он добавил, что такие люди нуждаются в общении с социумом. При этом министр не рассказал, какие обязанности выполняет осужденная работница и за что именно отбывает наказание.

Ранее Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах. По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.