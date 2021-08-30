Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию. Об этом 30 августа сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в своем Facebook

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По ее словам, основные составляющие встречи Зеленского и Байдена в Белом доме уже распланированы и согласованы обеими сторонами.

«Из уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме… встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона», — добавила посол.

Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и президента США перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.