Специалист пояснил, что особая подготовка перед вакцинацией не требуется, однако следует скорректировать питание до и после нее, чтобы избежать последствий для здоровья.
Харлов предупредил, что никакой новой пищи перед прививкой пробовать не нужно, нельзя экспериментировать и есть что-то экзотическое, лучше отдать предпочтение привычным продуктам, вплоть до конкретных марок. Переедание также наносит удар по иммунитету.
«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все пройдет», — добавил врач.
Он порекомендовал вдвое сократить употребление фруктов, можно оставить в рационе цитрусовые, банан и виноград. Дыню желательно исключить, поскольку она аллергенна.
Таких правил важно придерживаться и в течение двух недель после вакцинации, пока организм формирует иммунный ответ, заключил терапевт.