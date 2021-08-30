Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов назвал продукты, употребление которых перед прививкой от коронавируса может ухудшить самочувствие, передает Sputnik

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Харлов предупредил, что никакой новой пищи перед прививкой пробовать не нужно, нельзя экспериментировать и есть что-то экзотическое, лучше отдать предпочтение привычным продуктам, вплоть до конкретных марок. Переедание также наносит удар по иммунитету.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все пройдет», — добавил врач.

Он порекомендовал вдвое сократить употребление фруктов, можно оставить в рационе цитрусовые, банан и виноград. Дыню желательно исключить, поскольку она аллергенна.

Таких правил важно придерживаться и в течение двух недель после вакцинации, пока организм формирует иммунный ответ, заключил терапевт.