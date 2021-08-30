«Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля [Нафтали Беннетом] и может в ближайшее время не проснуться», — сыронизировал Кива.
Пока американский лидер спал на пресс-конференции глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. Члены Конгресса критически высказались о случившемся, они не только осудили поведение президента, но и потребовали его отставки.
Накануне встречу украинского и американского лидеров перенесли на 1 сентября из-за ситуации в Афганистане, об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. С такой инициативой к Киеву обратилась американская сторона. В Вашингтоне отметили, что на последний день лета намечено завершение вывода американских войск из Афганистана, из-за этого Белый дом не сможет организовать мероприятие.