У Эстонии вызывает недовольство, что по мере уменьшения числа этнических русских там растет число украинцев, которые тоже продолжают говорить по-русски. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич: В Эстонии относятся к Украине так же, как к России © РИА Новости, Владимир Трефилов Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде» заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.

Некоторые эстонские националисты даже говорят о том, зачем, мол, мы 30 лет разгоняли русских, если на их место едут украинцы, отметил эксперт.

«Когда в интернациональном коллективе строителей трудятся пять украинцев, пять русских и три эстонца, весь коллектив разговаривает на каком языке? На русском. Потому что особенно в строительстве по-русски говорить удобно. Они все друг друга прекрасно понимают, и дети их общаются тоже на русском. Причем даже если представители украинской диаспоры родом из западных областей, они все равно говорят по-русски», — констатировал Межевич.

Это очень беспокоит Таллин, но беспокоит это Эстонию или нет, эти процессы уже идут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.