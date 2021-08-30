Когда мы сравниваем уровень жизни в России и в Эстонии, все зависит от того, как это интерпретировать. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич: В Эстонии относятся к Украине так же, как к России © РИА Новости, Владимир Трефилов Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде» заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.

«Все правы. Каждый судит со своей колокольни. Если взять водителя автобуса в Челябинске и водителя автобуса в Тарту, то, безусловно, водитель автобуса в Тарту будет получать существенно больше. Но если мы начнем копать и посмотрим, сколько водитель автобуса в Челябинске платит за свою двухкомнатную квартиру, мы увидим, что водитель в Тарту платит в 3,5 раза больше», — рассуждает эксперт.

В Советском Союзе Эстония была самой богатой союзной республикой. СССР нет 30 лет, но независимая Эстония в расчете на душу населения — самая богатая постсоветская республика. И эстонцы этим гордятся, уточнил специалист.

«Но чем тут гордится? Кого догнала Эстония? Эстония с огромным трудом почти догнала Португалию. Но Португалия никак не является локомотивом экономики и образцом развитой социальной сферы в Евросоюзе. Отсюда несколько неадекватное и завышенное восприятие своего статуса со стороны Таллина», — указал Межевич.

Эстония провела целый ряд реформ, коммунальную, земельную и реформу здравоохранения, но сделала это давно, 20-25 лет назад. И то, что на Украине эти реформы продолжаются и сейчас, хотя Эстония их давно уже завершила, заставляет Таллин проникаться особой гордостью и высокомерно относиться к другим государствам, добавил он.

Хотя эти реформы были далеко неидеальными. Пенсионную реформу потом трижды пришлось переделывать, здравоохранение ужасное (это признают сами эстонские политики), но так или иначе Эстония этим гордится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.