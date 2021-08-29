Финансовая помощь от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $2,7 млрд позволит Украине увеличить социальные выплаты, заявил премьер страны Денис Шмыгаль

МВФ заставил Украину подсчитать доходы всех своих граждан © пресс-служба НБУ

«Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более $2,7 млрд безвозвратной помощи… Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам», — написал Шмыгаль в своем Facebook.

23 августа состоялось крупнейшее в истории распределение средств МВФ на $650 млрд. Квоты распределяются пропорционально вкладу стран, поэтому крупнейшие вкладчики получают больше квоты.