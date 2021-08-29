«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ — это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», — подчеркнул Шойгу.
По его мнению, нынешняя антироссийская политика украинских властей неестественна, в России надеются, что однажды она изменится.
«Мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется, и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно», — заявил министр.
Украинские власти после госпереворота 2014 года постоянно говорят о российской угрозе и заявляют, что якобы ведут войну с Россией. Между тем даже на официальное объявление войны украинские власти не решились.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступает за его скорейшее мирное урегулирование.