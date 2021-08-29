Верховная Рада Украины выпустила книгу, которая восхваляет убийцу евреев и нацистского коллаборанта Тараса Боровца, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook 29 августа

Украинские власти законодательно запретили нацистсукую и коммунистическую идеологию и символику, однако на практике преследуются только коммунисты, а нацисты, как во времена оккупации в годы второй мировой войны, сотрудничают с властями.

«Издательство Верховной Рады выпустило книгу "Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу". Хвалебное издание посвящено нацистскому военному преступнику, коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу», — написал Долинский.

Нацистские неучи. Что показал марш украинских националистов на День Победы в Одессе © скриншот видео Украина.ру

В штаб-квартире «Сечи» Олевске также прошли еврейские погромы: подчиненные Бульбы-Боровца избивали, унижали и калечили евреев летом 1941 года. В ноябре 1941 года все еврейское население Олевска — 535 мужчин, женщин и детей — были расстреляны немцами и бойцами «Полесской Сечи».

Выжившие свидетели погромов рассказали, что Бульба-Боровец лично принимал участие в погромах. В частности, переезжал жертв телегой, в результате чего десятки евреев были ранены, двое — убиты.

Сам Бульба-Боровец ничуть не стеснялся своих преступлений и даже выпускал газету, в которой рассказывал о своих «успехах».

«Мы как общественность Олевского района должны поблагодарить «Полескую Сечь» за проделанную ею работу по ликвидации партизанства и грязи. Уничтожена паразитирующая нация ж*дов, которая пиявкой сосала кровь из живого людского тела», — так описал он расправу в Олевске.

В той же публикации он не забыл упомянуть, что делается во имя «гениального вождя великого немецкого народа — Адольфа Гитлера», и выразил надежду на то, что «добрая память про "Полесскую сечь" и ее командование» будет жить в веках. Гитлеру же он предложил при жизни поставить «золотой памятник на его родине в городе Браунау».

Однако ни о чем этом в книге, опубликованной издательством Верховной Рады, не упоминается, отметил Долинский. Между тем весь тираж уже закупили для украинских библиотек.