На Украину для празднования Рош ха-Шана прибыло уже более 5 тыс. хасидов, рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Его слова приводит интернет-издание «Корреспондент» 29 августа

Празднование еврейского нового года на Украине в последние годы зачастую было омрачено провокациями украинских неонацистов. В частности, в синагоги подбрасывали свиные головы, обливали кровью.

«На самом деле, никто не знает точную цифру, ведь хасиды съезжаются со всего мира, не только с Израиля. И, по моей информации, есть более пяти тысяч хасидов уже на месте, наверное, даже значительно больше», — отметил Асман.

По его словам, на сегодня хасиды находятся не только в Умани, но и в других городах Украины, куда приехали заранее. Ежедневно в страну будет прилетать еще около 2 тыс. хасидов, полагает Асман, и к празднованию Рош ха-Шана их наберется «десятки тысяч».

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года и продолжат до вечера 8 сентября.

Как уточняет издание, в этом году помимо полиции к обеспечению порядка в Умани привлечены также члены местного националистического формирования «Штурм».