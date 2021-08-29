Экспертная организация «Атлантический совет» (Atlantic Council, США) опубликовала на своем сайте заявление украинских политиков, общественных активистов и бывших депутатов Верховной Рады, раскритиковавших решение американского президента Джо Байдена не вводить санкции против «Северного потока 2»

«Если вы не измените курс, то вы не только поощрите Путина в его агрессивной и смертельной политике, но и ослабите солидарность демократического мира, которую вы обещали углубить, и вы подорвете свою приверженность к глобальной войне с коррупцией и клептократией», — говорится в заявлении.

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Среди подписантов целый ряд украинских политиков и общественников, финансирование которых осуществлялось на американские гранты: Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Виталий Шабунин и многие другие.

Они также сравнили американо-германское соглашение по «Северному потоку 2», подписанное Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с «будапештским меморандумом», согласно которому США гарантировали территориальную целостность независимой Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, доставшегося республике в наследство от СССР.

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По словам подписантов нынешнего обращения, американо-германское соглашение по «Севрному потоку 2» также «не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, на которые влияет проект».