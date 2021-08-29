«Если вы не измените курс, то вы не только поощрите Путина в его агрессивной и смертельной политике, но и ослабите солидарность демократического мира, которую вы обещали углубить, и вы подорвете свою приверженность к глобальной войне с коррупцией и клептократией», — говорится в заявлении.
В нем также сказано, что если «Северный поток 2» заработает, то «руки Кремля будут развязаны» в отношении политики на украинском направлении.
Среди подписантов целый ряд украинских политиков и общественников, финансирование которых осуществлялось на американские гранты: Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Виталий Шабунин и многие другие.
Они также сравнили американо-германское соглашение по «Северному потоку 2», подписанное Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с «будапештским меморандумом», согласно которому США гарантировали территориальную целостность независимой Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, доставшегося республике в наследство от СССР.
Ранее США после организации госпереворота на Украине в 2014 году ничего не сделали для того, чтобы помочь Украине вернуть присоединившийся к России Крым. Более того, американские дипломаты советовали Киеву не пытаться вернуть Крым силой.
По словам подписантов нынешнего обращения, американо-германское соглашение по «Севрному потоку 2» также «не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, на которые влияет проект».