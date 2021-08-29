«Украинская компания» проводила массовые казни мирных жителей, в том числе грудных детей, на занятой фашистскими оккупантами орловской земле, следует из документов, рассекреченных управлением ФСБ России по Орловской области в рамках проекта «Без срока давности», пишет РИА Новости 28 августа

О преступлениях карательного отряда, называвшегося «Украинская компания», рассказал в своих показаниях один из его боевиков Александр Родин. Руководили отрядом уроженцы Украины.

Командовал подразделением, созданным в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера, бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», перешедший на сторону гитлеровцев в 1941 году.

ФСБ рассекретила данные о бесчеловечных преступлениях украинских карателей на Брянщине © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Согласно обнародованным ФСБ документам, «Украинская компания» зверствовала в Знаменском районе Орловской области.

«Отряд производил массовые расстрелы гражданского населения в окружающих селах: Каменка, Узкое, Анниково, Вязовая, Мымрино, Сенки, Корытенка, Пешково и другие. В течение месяца отряд в Знаменском районе Орловской области расстрелял 170 человек гражданского населения, в том числе грудные дети, женщины и старики», — рассказал Родин.

Последний признался, что что принимал участие в трех массовых расстрелах мирного населения и собственноручно убил семерых человек — троих детей в возрасте до 8 лет, одного старика и трех женщин.

«Люди обнимались, плакали, особенно ребятишки. Я помню, как один мальчик лет 8 просил карателей, чтобы ему сохранили жизнь: "Дяденьки, не бейте меня, я еще маленький", но каратели… открыли залпом огонь по толпе. Часть людей сразу же была убита, часть была ранена, а некоторые были невредимы… Я двумя выстрелами дострелил находившихся в яме двух детей в возрасте 8-10 лет», — рассказал Родин об одном из расстрелов.

По оценкам судмедэкспертов, вскрывавших могилы расстрелянных после освобождения Орловской области, каратели убивали детей возрастом от нескольких месяцев до 12 лет, а также беременных женщин.

Родин и Мирошниченко за свои преступления были приговорены к смертной казни советским судом. О судьбе остальных карателей не сообщается.