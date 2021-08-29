В Советском Союзе Эстония была самой богатой союзной республикой. СССР нет 30 лет, но независимая Эстония в расчете на душу населения — самая богатая постсоветская республика. И эстонцы этим гордятся. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич: В Эстонии относятся к Украине так же, как к России © РИА Новости, Владимир Трефилов Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде» заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.

«Но чем тут гордится? Кого догнала Эстония? Эстония с огромным трудом почти догнала Португалию. Но Португалия никак не является локомотивом экономики и образцом развитой социальной сферы в Евросоюзе. Отсюда несколько неадекватное и завышенное восприятие своего статуса со стороны Таллина», — указал эксперт.

Эстония провела целый ряд реформ, коммунальную, земельную и реформу здравоохранения, но сделала это давно, 20-25 лет назад. И то, что на Украине эти реформы продолжаются и сейчас, хотя Эстония их давно уже завершила, заставляет Таллин проникаться особой гордостью и высокомерно относиться к другим государствам, уточнил Межевич.

Если же сравнивать уровень жизни в России и Эстонии, то водитель автобуса в Челябинске и водителя автобуса в Тарту зарабатывает существенно больше, зато водитель автобуса в Тарту платит за свою двухкомнатную квартиру в 3,5 раза больше, и такая ситуация примерно во всем, добавил специалист.

Что касается Украины, то она остается самой непредсказуемой с точки зрения экономической ситуации территории, попытки эстонского бизнеса зайти на Украину каждый раз заканчивались скандалом, и президент Эстонии прямо об этом сказала, заключил собеседник издания.

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