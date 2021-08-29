Президент США Джо Байден будет руководствоваться внутриполитическими мотивами, отказывая своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в приеме Киева в НАТО, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию «Главком»

30 сентября должен состояться визит Зеленского в США и встреча с Байденом. Одним из постоянно высказываемых публично требований украинского президента является прием Украины в Североатлантический альянс, «первую скрипку» в котором играют США.

«Американская общественность может спросить, почему мы должны защищать Украину, когда Германия и другие европейские страны не хотят этого делать?», — пояснил Волкер нежелание Байдена принимать Украину в НАТО.

Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины Алексей Арестович, Зеленский только спустя два года своего президентства понял, что Запад не желает принимать Украину в НАТО, после чего президент «пришел в бешенство».

Как рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, однозначно против предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО выступили Германия и Франция.