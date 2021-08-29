Ранее украинские власти решили заставить платить налоги и взносы в пенсионный фонд украинских гастарбайтеров, валютные поступления от которых в страну до пандемии составляли порядка $12 млрд ежегодно.
«В частности, в дальнейшем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода», — сказал Марченко.
С 1 сентября граждане Украины смогут добровольно подать декларацию с перечнем своих активов, за которые ранее не были уплачены налоги и сборы, тем самым легализовав свои доходы.