Украинские власти лишат возможности свободно пользоваться деньгами тех, кто не задекларируют свои доходы после 1 сентября 2021 года, сказал министр финансов страны Сергей Марченко

Повышения зарплат не будет: глава украинского Минфина опозорился в прямом эфире © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України

«В частности, в дальнейшем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода», — сказал Марченко.

С 1 сентября граждане Украины смогут добровольно подать декларацию с перечнем своих активов, за которые ранее не были уплачены налоги и сборы, тем самым легализовав свои доходы.